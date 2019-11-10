Türkiye-Kazakistan İş forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemiz, 2019’da Kazakistan’dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır. Tarihi İpek Yolu’nu canlandıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ile. Kazak petrolünün dünya pazarlarına ulaşması bizleri ayrıca memnun etmektedir” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kazakh Invest ev sahipliğinde Şişli’deki bir otelde Türkiye-Kazakistan İş Forumu gerçekleştirildi. Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Askar Mamin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“Kazakistan ile ikili ticaretimiz 2018 yılında 2,8 milyar dolar seviyesini geçmiştir”

Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kazakistan ile ikili ticaretimiz 2018 yılında yüzde 18 artış göstererek 2,8 milyar dolar seviyesini geçmiştir. Her iki ülke iş adamları tarafından gerçekleştirilen istatistiklere yansımadığı boyutlar da olabilir. İlişkiler en üst düzeyde. 2019 yılının ilk dokuz ayında Kazakistan’a ihracatımız yüzde 13’ün üzerinde artış göstererek 605 milyon dolar olmuştur. Aynı dönem ithalatımız ise yüzde 46’yı aşan bir oranda 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kazakistan’daki ithalatımızın artışındaki temel sebeplerden bir tanesi petrol ihtiyacımızı Kazakistan’dan karşılamaya yönelmiş olmamız. Ticaret hacmimizdeki bu artış cumhurbaşkanlarımız için konulan 10 milyar dolarlık hedefi yakalama yolunda bizleri motive etmiştir. 2018 yılında 1,4 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığımızı azaltmak için ihracat kalemlerimizi çeşitlendirmek durumundayız. Burada da sizlere, özellikle Türkiye’deki iş insanlarımıza çok ciddi görevler düşmektedir” diye konuştu.