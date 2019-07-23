Fuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2019’un ilk 5 ayında Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 76,6 milyar dolara ulaşmıştır. Tüm bunların sonucu olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven güçlenerek artmaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentteki otelde düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu’na katıldı. Programa Oktay ile birlikte Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak katıldı. Programda konuşan Oktay, dün Ceylanpınar’da meydana gelen roketli saldırıda yaralanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya anında karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

'İHRACATIMIZ 76,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Türkiye ekonomisinin, ABD-Çin gerilimleri, Brexit ve İran’a uygulanan yaptırımlara rağmen dış ticaretini güçlendirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2019’un ilk 5 ayında Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 76,6 milyar dolara ulaşmıştır. Tüm bunların sonucu olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven güçlenerek artmaya devam etmektedir. Sağlıklı ticari ilişkilerin, krizleri önleyici etkisi olduğuna inanıyor, uluslararası barışa ve refaha hizmet edecek güçlü ikili ilişkileri kurmaya özen gösteriyoruz" dedi.