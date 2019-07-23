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Fuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ 'Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü İmza Töreni' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyor (2)

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
'Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü İmza Töreni' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'in katılımıyla gerçekleştirildi. Protokolün imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşma yaptı. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) müzakereleri sürecinde her iki ülkeden toplam 12 bakan yardımcısının yer aldığını hatırlatan Oktay, "Özbek heyetinde yer alan bakan yardımcılarımızın tamamı ülkemizdeki mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapmışlar ayrıca görev sahalarıyla ilgili ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. İstişareler sonucunda ticaret, ulaştırma, enerji, eğitim, tarım, sağlık, teknoloji ve sosyal güvenlik gibi pek çok alanda mevcut işbirliğinin devamı ve yeni işbirliği alanları üzerinde mutabakat sağlanmıştır" diye konuştu.
'27 BAŞLIK ALTINDA ATILACAK ALIMLAR BELİRLENDİ'
Ticaret alanındaki müzakerelerin, Serbest Ticaret Anlaşması anlayışıyla değerlendirildiğini aktaran Oktay, şunları kaydetti:
"Ayrıca, Türkiye ve Özbekistan pazarında rekabet avantajına sahip ürünlerin listesi teati edilmiş ve bu amaçla düzenli olarak istişarelerde bulunulması kararlaştırılmıştır. Ticaret Bakanlığımız tarafından, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin faaliyetlerin tespitini teminen hazırlanan eylem planı, Özbek tarafına tevdi edilmiştir. Teknik heyetlerimiz, müteakip 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' toplantısına kadar eylem planı üzerindeki çalışmalarını tamamlamayı kararlaştırmışlardır. Söz konusu eylem planında ticaretten, ulaştırmaya; enerjiden, bankacılığa ve yerel paralarla ticarete kadar ekonominin farklı alanlarında 27 farklı başlık altında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinden sorumlu kurumlar ve atılması gereken adımlar belirlenmiştir."
'ÖNEMLİ MUTABAKATLARIN ALTI ÇİZİLDİ'
İmzalanan işbirliği anlaşmalarına değinen Oktay, "Ulaştırma alanında, TCDD ve Özbek demiryolları arasında işbirliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülerine vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda varılan mutabakatın altı çizilmiştir. Tarım ve Ormancılık Alanında, Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması’nın imza sürecinin hızlandırılması kararlaştırılmıştır. Teknik İşbirliği Konularında, TİKA’nın Özbekistan’daki başarılı faaliyetlerinin altı çizilmiş, özellikle Özbekistan’ın Amu Derya delta kıyısı ve Horezm bölgesinin yeniden yeşillendirilmesi ve ormanların canlandırılması faaliyetleri değerlendirilmiştir. Eğitim Alanında, ise uzmanlarımızın 2019 yılı içerisinde eğitim alanındaki bütün karşılıklı işbirliği konularını görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştır" diye konuştu.
3 MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Öte yandan, Özbek heyetin ziyareti vesilesiyle, TCDD ile Özbekistan Demiryolları Arasında Mutabakat Zaptı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Özbekistan Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması ve DEİK ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş konseyi yenilenme protokolü imzalandı.
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Fuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyor (2)

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