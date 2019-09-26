FUAT OKTAY VALİLİK'TE DEPREM TOPLANTISINDA KONUŞTU 

"172 İHBAR ALMIŞ DURUMUNDAYIZ" İstanbul Valiliği Afet ve Acil durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Son bir saattir İstanbul'da yapılan çalışmalarla alakalı tüm hizmet gruplarımızla bunu çalışmış durumdayız. İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Hasar tespit kurumumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsiyle birlikte bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Silivri Devlet Hastanesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda uzmanlarımızın bize verdiği raporlar doğrultusunda bina kullanabilir ve afete dayanıklı şekilde. Dolayısıyla orada sağlık hizmetlerine devam ediyorlar" dedi.

"28 KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ, 2 YARALI VAR"

Vatandaşlardan gelen ihbarlara ve müdahale edilen kişilere de değinen Fuat Oktay, “Yine Bahçelievler'de iki binanın tahliyesi söz konusu. Avcılar'da bir caminin minaresinin yıkılmasını biliyorsunuz. 28 kişiye müdahale edildiği bunlardan şu ana kadar sadece 2 yaralımızın kırıklar sebebiyle, 2 kişinin gözlem sebebiyle, uzun süreli 2 yaralımıza da panik nedeniyle müdahale edildi. Afetlerin veya krizlerin kurumsal boyutta, toplumsal boyutta en etkin yönetim şekli paniğe girmemektir. Sonuç itibarıyla bunu çok rahat atlatacağımızı birey ve kurumlar bazında görüyor olacağız" İfadelerini kullandı.

"ALTYAPI VE ENERJİ ALANINDA SORUN YOK"

Oktay, “Altyapı, güvenlik ve enerji alanlarına baktığımızda burada bir sorun yok. Yine bu vesileyle vatandaşlarımıza ifade edelim. Barınma ihtiyacı veya herhangi bir sebepten dolayı valiliğimize ve AFAD başkanlığımıza ulaşabilirler. Bu çerçevede müdahale edenlere anında cevap verilmiştir. Herhangi bir ihtiyaç varsa. Herhangi bir hizmet alamayan hiçbir vatandaşımız bulunmamaktır. Bununla ilgili toplanma ve barınma alanları boyutunda çalışmalarımızın yeterli olduğunu görüyoruz. Yarın itibarıyla tüm hizmet kurumlarımızdan daha büyük ölçekteki afetlerle alakalı, tüm Türkiye için geçerli çalışmalarını herkes tekrar güncelleyecek" diye konuştu.