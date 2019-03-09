Fuat Oktay ve Binali Yıldırım İlim Yayma Vakfı'nın genel kurulunda konuştu

Özden ATİK - Onur MERİÇ / İstanbul, DHA - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi, 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız" dedi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı'nın 48. Olağan Genel Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, eski meclis başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan katıldı

"YEREL SEÇİMLERDEN SONRAKİ DÖNEMİ GÜÇLÜ İCRAAT DÖNEMİ OLARAK EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Beyinlerini kiraya vermiş FETÖ'cü hainlere ve taşeron örgütlere karşı milletinin yanında dimdik durmuşlardır. İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına düşmeyecektir" dedi.

Oktay, "Mücadeleyle dolu bu uzun yolculuğumuzda 31 Mart seçimleri önemli bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi, 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Bu atılım döneminde İstanbul'un en önde giden şehrimiz olacağına inanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Binali Yıldırım, Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığım dönemde birlikte çalışma imkânı bulduğum, çalışkanlığı, dürüstlüğü, tevazu, gayret ve samimiyetiyle tüm Türkiye'nin kalbinde taht kurmuş büyük bir marka Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı. Ülkemizin her köşesinin inşa ve ihya edilmesine sayısız katkı sağlamış olan Binali Yıldırım 'evimiz İşimiz İstanbul' diyerek tüm samimiyetiyle İstanbul'u rekorlarla, atılımlarla, çözümlerle buluşturmaya geliyor" diye konuştu.