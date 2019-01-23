Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Malta İş Konseyi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB ülkelerinin, iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar, Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir. Gerek Gümrük Birliğinin güncellenmesi, gerek toplumlararası teması artıracak şekilde vize serbestisi konusunda Malta Hükümeti’nin verdiği değerli desteğin Maltalı iş çevrelerince de aynı kuvvetle seslendirilmesi bizim için önemlidir." Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen iş konseyine Oktay ve Preca’nın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malta Ekonomi, Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Dr. Christian Cardona, DEİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Fuat Oktay, "Özellikle ikili ticaret hacmimizin bir milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefine uygun olarak harekete geçilmesi, bugün bir kısmı burada bulunan Türk ve Maltalı iş insanlarımızdan en önemli beklentimizdir. Aslında 1.2 milyar doları aşmış ticaret hacmine sahibiz iki ülke arasında. Önce kaldığımız yere dönelim. Bizim ekonomik modellerimiz kamunun ticaret yapmasıyla değil özel sektörün yatırım yapmasıyla eski seviyesine gelecektir. Sizlerin de bildiği gibi ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıllarda aslında bu seviyeyi defalarca aşmıştı" dedi.

“ÖNEMLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK İHALE SÜREÇLERİNİ YAKINDAN İZLİYORLAR"

Oktay, Türk müteahhitlik sektörünün Çin Halk Cumhuriyeti’nin ardından dünyada ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Dünyadaki ilk 100 inşaat şirketi arasında 7 Türk inşaat firması bulunmaktadır. Nitekim şirketlerimizin bir kısmının Malta'da zaten önemli projeleri üstlendiklerini, bir kısmının ise 'Malta-Gozo Adası Tüneli Projesi' dahil önemli altyapı projelerine yönelik ihale süreçlerini yakından izlediklerini biliyoruz. Bu gibi örneklerin sayısının artması için iş insanlarımızın daha yakın çalıştığını görmek istiyoruz" diye konuştu. SAĞLIK TURİZMİ

"İnşaat sektörünün yanı sıra, ülkemiz son 20 yılda pek çok sektörde olduğu gibi sağlık alanında da büyük bir mesafe kaydetmiştir" diyen Fuat Oktay, şöyle devam etti: "Sağlık sektörümüzün sunduğu fırsatların başında sağlık turizmi gelmektedir. Bu alanlara Maltalı iş insanlarının da ilgisi olduğunu biliyorum ve birlikte çalışıp, özel sektörlerimize bu konuda da alan açmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Turizm, ülkelerimizin ekonomilerinde önemli yer tutan bir başka alandır. 40 milyondan fazla turisti ağırlayan, artık 50 milyon bandayız. Türkiye turizmi sadece ekonomik bir sektör olarak değerlendirmemektedir. Turizm bizim için aynı zamanda insani bağların güçlendirilmesini sağlayan bir alandır, bu açıdan turizme de çok önem veriyoruz. Kültürel bağların sağlanması amacıyla özellikle iki ülke arasındaki diplomatik siyasi bağların ve hatta iş dünyasının birlikteliğinin aslında garantisi gibi bir şey. Her iki ülke vatandaşlarının birbirilerini, ülkeleri, kültürlerini yakında tanıyor olmaları bu işbirliğinin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli. Turizm, Akdeniz Havzası özelinde İstanbul’un kilit konumunu da kullanarak, işbirliği yapabileceğimiz, kazan-kazan temelli birlikte ilişki geliştirebileceğimiz bir sektördür. Bunların dışında Türkiye, savunma sanayi alanında kamu imkânları ile özel sektörün tecrübe ve dinamizminin birleşmesiyle çok ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda özellikle savunma ve güvenlik sektörü, Türkiye ile Malta arasında işbirliği geliştirebileceğimiz stratejik alanlar olabilir."

"TÜRK ŞİRKETLERİ MALTA’DA ÖNEMLİ YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Türkiye, Malta'da en fazla yatırım yapan ülkelerden biridir. Son yıllarda lojistik, altyapı, finans ve turizm alanlarında Türk şirketleri Malta’da önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Şirketlerimizin küresel alanda kazandıkları tecrübelerle Malta ekonomisine katkıda bulunmalarından memnuniyet duyuyoruz. 2013 yılında Malta-İstanbul uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları kısa sürede haftalık uçuş sayısını 14’e çıkarmıştır bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. THY uçuşları vatandaşlarımızı ve iş çevrelerimizi birbirine yakınlaştırmakla kalmayıp, Malta için dünyaya açılım kapısı haline gelmiştir. THY'nin sunduğu bu imkan esasen geniş bir coğrafyada birlikte iş yapmamızı da mümkün kılmaktadır. Malta'daki toplam doğrudan yatırımlarımız 1,3 milyar doları geçmiştir. Malta’nın ekonomik performansını takdirle izlemekteyiz. Malta, son dönemde özellikle finans ve denizcilik alanında diğer AB üyesi ülkelere göre daha iyi bir seviyeye gelmiştir. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 'Küresel Rekabet Edilebilirlik Endeksi 2017-2018' bunun en belirgin örneğidir. Malta'nın 140 ülke arasında 5 yıl içinde 10 sıra birden yükselerek 36. sıraya yerleşmiş olması, Malta ekonomisinin kapasite gelişimi açısından önemli bir gelişmedir."

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE

"Birlikte iş yapılabilecek coğrafya olarak Akdeniz Havzasıyla bu işe başlayabiliriz. Ancak bununla sınırlı kalmamamız gerektiğine inanıyorum." diyen Fuat Oktay, sözlerini şöyle tamamladı: "Malta, 2 milyar dolar sermaye pozisyonu ile Türkiye'den yurt dışına yapılan yatırımlar içerisinde yüzde 5,39’luk paya sahiptir. Bu yatırımların yaklaşık yüzde 90’ı bankacılık ve finans geri kalanı ulaştırma ve depolama sektörlerindedir. İhracat ve ithalata konu olan ürünleri karşılıklı çeşitlendirmeye ihtiyacımız olduğunun farkındayız. AB ülkelerinin iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB’yle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar, Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir. Gerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, gerek toplumlararası teması artıracak şekilde vize serbestisi konusunda Malta Hükümeti’nin verdiği değerli desteğin Maltalı iş çevrelerince de aynı kuvvetle seslendirilmesi bizim için önemlidir. Biz de Türkiye olarak iş insanlarımızı Malta’da iş ve yatırım imkânlarını değerlendirmeye teşvik etmeyi sürdüreceğiz."