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Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a destek ziyareti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'a destek için bir ziyaret gerçekleştirdi. Oktay, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada "Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik." dedi.

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a destek ziyareti!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’u ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik." dedi.

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"Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir." diyen Oktay, "Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik." şeklinde konuştu.

Oktay, "Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır." ifadesini kullandı.

AA

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