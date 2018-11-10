Fuat Oktay, yaralı askerleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'ya sevk edilen yaralı askerleri ziyaret etti.
Oktay, patlamada yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Fuat Oktay'a ziyaretinde Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer eşlik etti.
Mühimmat deposundaki patlamanın ardından 4 asker Ankara'ya sevk edilmişti.
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