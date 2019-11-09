Fuat Oktay, Yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Yozgat Belediyesi'nde 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çevre ve şehircilik konularını kapsayan toplantının ardından açıklama yapan Fuat Oktay, toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgi alanı içindeki bütün sorunların detaylı bir şekilde ele alındığını söyledi. Oktay, "Bakanımızın, vekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın her birinin sorun alanlarıyla alakalı veya ihtiyaçlarıyla, ya da geleceğe dönük hem şehirleriyle ilgili hayallerinin gerçekleştirilmesine dönük çalışmaları tek tek inceledik, çalıştık, gerekli kararları aldık" dedi.

Oktay, bu çalışmaların Türkiye'nin 81 ilinde aralıksız yapıldığını aktaran Oktay, "Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle alakalı ilan ettiği manifestomuz vardı, şehirlerimizin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi için. Bu çerçevede de Yozgat'ın nasıl geliştirileceği, güzelleştirileceği ile çalışmalarımız ve projelerimizi görüştük" diye konuştu.