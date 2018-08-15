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Fuat Oktay: Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara ve haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 06:38 | Son Güncelleme

Fuat Oktay: Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara ve haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir.


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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay

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