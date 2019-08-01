HABER

Fuat Oktay’dan CHP’li Bekaroğlu’na hakaret davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’na hakaret ve kişilik haklarına saldırıdan dolayı 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Varlık Fonu ile ilgili sorularına ciddiyetsiz cevap verdiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup göndermişti.Bekaroğlu’nun 10 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı basın açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bekaroğlu’na hakaret ve kişilik haklarına saldırıdan dolayı 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Bekaroğlu’nun 10 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelik kullandığı ifadeler ise şöyle:“Herkesin dikkatini çekmek için Sayın Cumhurbaşkanına mektup yazdım.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’na hakaret ve kişilik haklarına saldırıdan dolayı 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Varlık Fonu ile ilgili sorularına ciddiyetsiz cevap verdiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup göndermişti.
Bekaroğlu’nun 10 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı basın açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bekaroğlu’na hakaret ve kişilik haklarına saldırıdan dolayı 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Bekaroğlu’nun 10 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelik kullandığı ifadeler ise şöyle:
“Herkesin dikkatini çekmek için Sayın Cumhurbaşkanına mektup yazdım. Bu mektupta altını çizdiğim şey; niçin bunlar böyle oluyor, niçin ortaya konulan hedefler gerçekleşmedi sorusuna cevap veriliyor. Haddini aşmıştır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ama ben hiç yadırgamadım. Her ne kadar mensubu olduğu hükümetin Cumhurbaşkanı sürekli olarak ’biz vesayet sistemini kaldırdık, şöyle yaptık böyle yaptık’ diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir bürokrat olarak kendisini hala bürokratik vesayetin tepesindeki bir adam olarak görüyor. ‘Milletvekili kimdir’ diyor. Şimdi ben buradan sert gireceğim. Sen hiç utanmıyor musun kardeşim. Sayın Oktay sen de alay edemezsin. Bunun hesabını da verirsin. Şimdi ben bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanına soruyorum. Bu utanmaza, bu had bilmeze haddini bildirecek misin diye soruyorum. Bu mektubun konusu budur. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı nasıl cevap verecek; bu had bilmeze had bildirecek mi? Millet bildirecektir buna ve bunlara, bildirmeye de başladı. Milleti, TBMM’yi küçük görmenin bedelini son seçimlerde ödediler. Bunlara da ödeteceğiz. Sayın Oktay kendisini hala bürokrasinin tepesinde bir adam olarak milletvekilini hizaya getiriyor, milletvekiline ders veriyor. Yok, yapamazsın böyle bir şey sen. Bu yaptığın hadsizliktir, demokrasiye saldırıdır. Darbe filan diyorsunuz. İşte darbe alışkanlıklarıdır bu. Bütün darbecilerin yaptığı şeyi tekrar etmiştir. Kenan Evren de böyle davranıyordu, kendi Meclis’ini kurmuştu buraya. Danışma Meclisi diye kendi seçmişti, kendi Meclis’ini kurmuştu. Fuat Oktay da böyle davranıyor, Kenan Evren gibi davranıyor. Bakalım seçilmiş Cumhurbaşkanı bunlara ne diyecek?"

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılarKarasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar
Sivas'ta, kaliteli gıda üretim ve satışı yapan işletmelere belgeSivas'ta, kaliteli gıda üretim ve satışı yapan işletmelere belge
Prof. Dr. Ali Sevim’in kaleminden Malazgirt Meydan SavaşıProf. Dr. Ali Sevim’in kaleminden Malazgirt Meydan Savaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da iki kedinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddia edildi

Vahşet! Bunu yapan insan olamaz

Kimse inanmadı, o 3 yılda öyle bir işe imza attı ki... Değeri 80 bin euro!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Nevşehir'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Gören dondu kaldı! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da iğrenç olay! Engelli kızın ailesi eve gelince fark etti

Ankara'da iğrenç olay!

Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

Sedat Peker hakkında karar verildi

Zonguldak'da oyun masasında başlayan kavgada birbirlerini vurdular

Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.