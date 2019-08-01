Fuat Oktay'dan CHP'li Bekaroğlu'na tazminat davası

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'na basın açıklaması yaparak kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 25 bin lira tazminat istemiyle dava açtı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında düzenlediği basın toplantısında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle manevi tazminat istemiyle suç duyurusunda bulundu. Oktay'ın avukatı Deniz Yazar, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, söz konusu ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını, Oktay'ı küçük düşürdüğünü ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu ifade etti. Dilekçede kişilik haklarına saldırılmış olanların manevi tazminat hakkına sahip olduğu hatırlatılarak, CHP'li Bekaroğlu'nun 25 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırılması talep edildi.

