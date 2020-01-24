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Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depreme ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depreme ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Fuat Oktay açıklamasında, "Elazığ Sivrice’de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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