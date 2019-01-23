Fuat Oktay'dan, Malta Cumhurbaşkanı onuruna yemek

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.
Yemeğe, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'nın eşi Edgar Preca'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.
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