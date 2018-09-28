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Fuat Oktay'ın annesinin cenazesi yarın defnedilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 20:26 | Son Güncelleme

Oktay'ın annesi Şaziye Oktay'ın cenaze namazı yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın İstanbul'daki evinde vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın cenazesi yarın defnedilecek.

Alınan bilgiye göre, Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay'ın cenaze namazı yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.

Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

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