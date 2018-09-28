Fuat Oktay'ın annesinin vefatı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki evinde vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın vefatının ardından Çekmeköy Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul etti
Oktay, Çekmeköy Belediyesi Kentpark Sosyal Tesisleri Güngörmüşler Konağı’na babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile birlikte geldi.
Fuat Oktay, konakta aile üyeleri ve yakınlarıyla taziyeleri kabul etti.
Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu, konuklara ikramlarda bulunuldu.
Yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.
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