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Fuat Sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:33 | Son Güncelleme

Mektebim Koleji ve Türk Kızılay’ı Şiirt Şube Başkanlığı tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesi ile Siirt'te 4 bin öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Fuat Sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)- Mektebim Koleji ve Türk Kızılay’ı Şiirt Şube Başkanlığı tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesi ile Siirt'te 4 bin öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Mektebim Koleji tarafından Siirt’te gönderilen 260 koliden oluşan 17 bin parça kıyafet, Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in katılımı ile dağıtıldı. Fuat Sancak’ın memleketi olan Siirt’te 40 yıl önce okuduğu ilkokul başta olmak üzere birçok okula dağıtımı gerçekleştirilen kıyafetler çocuklara hediye edildi. Sancak, “Buradaki çocukları sevindirmek bizim için ayrı bir mutluluk. Elimizden geldiğince böyle sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz” dedi.

Hürriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Türk Kızılayı Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, Kurumsal İletişim Müdürü Sinem Uğurlu, Ortaokul Lise Müdürü Serdar Şeker, okul idaresi ve öğretmenler katıldı.

Memleketi Siirt’te eğitim gören öğrencilere kıyafet hediye eden Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, okuduğu okula duyduğu özlemi hiçbir zaman unutmadığını söyledi. Sancak, "Mektebim Koleji olarak her ne kadar şu an Siirt’te yatırımlarımız olmasa bile buradaki çocukları sevindirmek bizim için ayrı bir mutluluk. Elimizden geldiğince bunları devam ettireceğiz. Önümüze koyduğumuz birtakım projelerimiz ve hedeflerimiz var. Bunları bir bir gerçekleştireceğiz. Eğitim bizim geleceğimizdir. Çocuklarımıza yaptığımız yatırım ülkemize yaptığımız yatırımdır. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

SİİRT VALİSİ’NDEN SANCAK’A TEŞEKKÜR

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise iş insanı Fuat Sancak'a teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

"Gördüğünüz amcanız, sizin gibi bu sıralarda oturmuş ve bu okulda eğitimini almış, çalışmış kazanmış. Şimdi ise Türkiye’nin seçkin iş insanlarından biridir. Amcanız okuduğu okulu unutmayarak buraya geldi ve sizlere hediyeler getirdi. Sizlerde onun gibi başarılı insanlar olun ve yardımda bulunun. Fuat Sancak'a memleketini unutmadığı ve eğitime yatırım yaptığı için çok teşekkür ederiz.”

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullara 260 koli kıyafet dağıtıldı.

Fuat Sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımıFuat Sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımıFuat Sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımıFuat Sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımı

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