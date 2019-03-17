Fuat Sancak: ’’Üretime dayalı bir eğitim sistemine geçiş yapılması gerekiyor’’

’İstanbul Eğitim Günleri’nde konuşan Fuat Sancak, üretime dayalı bir eğitim sistemine geçiş yapılması gerektiğini belirtirken, esas sanayinin eğitim kurumları olduğunu söyledi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve bugün sona erecek olan ’İstanbul Eğitim Günleri’nde özel okullar, stantlarıyla yerini aldılar. Veli ve öğrenciler hem özel okul stantlarından hem de konferans, seminer ve atölyelerden merak ettikleri, ilgi duydukları birbirinden farklı konuları uzman konuşmacılardan dinleme imkanını buldular. Konferansta konuşan etkinliğin ana sponsoru Mektebim’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Fuat Sancak, üretime dayalı bir eğitim sistemine geçiş yapılması gerektiği belirtirken, esas sanayinin eğitim kurumları olduğunu söyledi.

’’Üretime dayalı bir eğitim sistemine geçiş yapılması gerekiyor’’

En büyük sanayinin eğitim kurumları olduğunu ifade eden Fuat Sancak, ’’İlk 500 sanayi şirketi içerisinde eğitim kurumları olmaz ama esas sanayinin, eğitim kurumları olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitim kurumları, makineyi üreten kişiyi üretiyor, olaya böyle bakmak lazım. Bu manada da üretime odaklı eğitim sisteminin verilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın 2023 sonunda 500 milyar dolar ihracat hedefi var. Şu anda 160-170 milyar dolarlara gelmiş durumda, sonuç itibariyle bu rakam 3’de 1 oranında. Bu ivmenin hızlanması gerekiyor. Bunun için eğitim tarafının da ekonomiye daha doğrusu üretime dayalı bir eğitim sistemine geçiş yapılması gerekiyor. 2023 vizyonu aslında buna çok uygun. Orta ve uzun vadeli kalkınma planlarına ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bu çerçevede eğitim modelleri geliştirebilirsek kalkınma hamlemize çok ciddi faydamız olur. Kalkınmanın da eğitim kurumlarından başladığını düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.