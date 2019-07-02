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Fuat Sezgin Afganistan'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 08:45 | Son Güncelleme

Fuat Sezgin Afganistan'da anıldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma töreni düzenlendi.

Belh Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkçe – Özbekçe Bölümü ve Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinin ortaklaşa düzenlediği anma törenine Afgan ve Türk yetkililer katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İslam bilim tarih araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Timur İmparatorluğu hükümdarı ve şair Sultan Hüseyin Baykara'nın biyografileri okundu.

Törende konuşan Belh Üniversitesi Türkçe – Özbekçe Bölüm Başkanı Ziya Kaysari, yılların, sınırların gönüllere zincir vuramadığını belirterek, Türkiye Maarif Vakfı nezdinde Türk milletine teşekkürlerini iletti.

Kaysari, Türkiye Maarif Vakfının Afganistan'daki faaliyetlerinin genişleyerek artmasının Afganistan halkına umut olduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Ahmet Sami Demir de Afganistan ile Türkiye geçmişten günümüze güçlü bir dostluk bağının olduğunu vurguladı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Afganistan ve dünyadaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Demir, "Bir elimizde Kur’an, bir elimizde ilim kitaplarıyla ümidi kırılan insanlığa bu topraklardan ışık saçacak nesilleri yetiştireceğiz." dedi.

Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden olan ve geçen sene vefat eden Fuat Sezgin anısına Türkiye'de bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve öncülüğünde "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmişti.

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