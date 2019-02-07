Fuat Sezgin seferberlikle tanıtılacak

İSTANBUL, (DHA) - FUAT Sezgin Bilim Tarihi Araştırma Vakfı ile 20 devlet kurumu ve 61 üniversite ile Fuat Sezgin'in daha iyi tanıtılması için protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında İBB'ye ait otobüsler okullarda ve meydanlarda Fuat Sezgin'i tanıtacak.

2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmesinin ardından Fuat Sezgin Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi arasında Fuat Sezgin Vakfı'nda protokol imzalandı. Bilal Erdoğan da protokol imza törenine katıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde İBB, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin de yer aldığı 20 devlet kurumu ve 61 üniversite, 2019 yılı boyunca 666 etkinlik düzenleyecek.

“EN DOĞRU ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Protokol imza törenine katılan Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in hedeflerinin gerçekleştirileceğine yönelik konuştu. Erdoğan, “Bugün geldiğimiz nokta da, 2019 yılının 'Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmesi ile ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2019 yılı Fuat Sezgin yılı etkinliklerinin Fuat Sezgin Bilim Tarihi Araştırma Vakfı ile birlikte yapılacak olmasının ilanıyla beraber vakfımız bu kurumsal işbirliği anlaşmalarını imzalıyor. Ki, bu sene yapılan etkinlikler birbiriyle koordineli bir şekilde yapılsın. Eksiksiz bir etkinlik takvimi oluşturulabilsin. Ve en doğru, usturuplu bir şekilde bu çalışmalar yapılarak, hem hocamızın; bilim tarihinde ki Müslüman bilim insanlarının hatırlanması hedefi gerçekleşsin hem de Fuat Sezgin gibi bilim insanı yaşamıştı, tanıdık. Hepimizi kendine hayran bıraktı, yeniden gençler içerisinde ilime, bilime bağlılıkla sarılmaya yönelik bir iştiyak oluşturabilmeyi de gençlere de anlatmak derecesinde vesile olsunö dedi.