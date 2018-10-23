"Fuat Sezgin son yüzyıla damgasını vurmuştur"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Şems-i Bitlisi, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin ve Said Nursi gibi çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren bu topraklar, yüzyıllarca İslamiyet'in merkezliğini yapmıştır. Fuat Sezgin de son yüzyıla damgasını vurmuş ve ilim adına çok önemli hizmetler sunmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan etmesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından "Bitlisli Bir İlim ve Bilim Adamı olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu panel düzenlendi.

BEÜ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Vali Ustaoğlu, kentin yetiştirdiği değerlerden Prof. Dr. Sezgin için düzenlenen paneli çok önemli bulduklarını söyledi.

Memleketin adeta ulu bir çınarı kaybettiğini, bu topraklardaki insanların onun hakkında bilgi sahibi olması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Onun bıraktığı yerden yeni Fuat Sezgin'ler yetişsin istiyoruz. Sezgin'i okullarımızda ve farklı yerlerde, yapacağımız etkinliklerle toplumumuzun her kesimine tanıtacağız. Bu topraklar kıymetlidir. Bölgemiz çok önemli bilim adamları yetiştirerek milletin hizmetine sunmuş. Şems-i Bitlisi, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin ve Said Nursi gibi çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren bu topraklar, yüzyıllarca İslamiyet'in merkezliğini yapmıştır. Fuat Sezgin de son yüzyılla damgasını vurmuş ve ilim adına çok önemli hizmetler sunmuştur."