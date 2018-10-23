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"Fuat Sezgin son yüzyıla damgasını vurmuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu: "Şems-i Bitlisi, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin ve Said Nursi gibi çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren bu topraklar, yüzyıllarca İslamiyet'in merkezliğini yapmıştır. Fuat Sezgin de son yüzyıla damgasını vurmuş ve ilim adına çok önemli hizmetler sunmuştur"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Şems-i Bitlisi, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin ve Said Nursi gibi çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren bu topraklar, yüzyıllarca İslamiyet'in merkezliğini yapmıştır. Fuat Sezgin de son yüzyıla damgasını vurmuş ve ilim adına çok önemli hizmetler sunmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan etmesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından "Bitlisli Bir İlim ve Bilim Adamı olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu panel düzenlendi.

BEÜ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Vali Ustaoğlu, kentin yetiştirdiği değerlerden Prof. Dr. Sezgin için düzenlenen paneli çok önemli bulduklarını söyledi.

Memleketin adeta ulu bir çınarı kaybettiğini, bu topraklardaki insanların onun hakkında bilgi sahibi olması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Onun bıraktığı yerden yeni Fuat Sezgin'ler yetişsin istiyoruz. Sezgin'i okullarımızda ve farklı yerlerde, yapacağımız etkinliklerle toplumumuzun her kesimine tanıtacağız. Bu topraklar kıymetlidir. Bölgemiz çok önemli bilim adamları yetiştirerek milletin hizmetine sunmuş. Şems-i Bitlisi, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin ve Said Nursi gibi çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren bu topraklar, yüzyıllarca İslamiyet'in merkezliğini yapmıştır. Fuat Sezgin de son yüzyılla damgasını vurmuş ve ilim adına çok önemli hizmetler sunmuştur."

Sezgin'in Türkiye'de 1960 ihtilalinden sonra yurt dışına gönderilen 147 öğretim görevlisinin arasında yer aldığını aktaran Ustaoğlu, "Sezgin, günde 17 saat çalışan idealist bir hocamız. Gecenin geç saatlerine kadar ilim için çalışan çok kıymetli bir hocamızdır. İslam Bilim Tarihi diye yazdığı eser, şu an en kıymetli eserlerimizin başında geliyor. 60'ın üzerinde ülke gezmiş, 100 binlerce eser incelemiştir. Onu tanıtma adına çok güzel çalışmalarımız olacaktır." diye konuştu.

BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli de Sezgin'in Bitlisli bir ilim ve bilim adamı olduğunu hatırlatarak, "Sezgin, birkaç ay önce dünyasını değiştirdi. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Üniversitede böyle bir panelin düzenlenmesinden son derece mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Onu tanıtma adına çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş moderatörlüğünde başlayan panelde, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Barca ile öğretim görevlileri Mehmet Zahid Kuldaş ve Naci Özsoy birer sunum gerçekleştirdi.

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Bitlis Bitlisli Bir İlim ve Bilim Adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin

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