Fuat Sezgin'in adı, Üsküdar Üniversitesinde yaşayacak

Oturum başkanlığını Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Ağca'nın yaptığı panelde, Üsküdar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hadiye Yılmaz Odabaşı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Dr. Öğretim Üyesi Detlev Quintern ve eski vali Adnan Yılmaz, Fuat Sezgin'i anlattı.

Tarhan, Fuat Sezgin'in büyük bir bilim insanı olduğunu vurgulayarak, çok önce aldıkları adını üniversitede yaşatma kararını bugün uyguladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Programının açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, emperyalizm karşısında dik durabilmek için değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Fuat Sezgin kendi değer, kimlik ve kişiliğimizi koruyup, onlara sahip çıkarak var olduğumuzu göstermiştir." dedi.

Odabaşı, Fuat Sezgin'i anlayabilmek için Avrupa merkezcilik (Batıcılık), şarkiyatçılık (ortyantalizm), garbiyatçılık (oksidentalizm) kavramları üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Avrupa merkezcilik anlayışına göre ilk üniversitenin Bologna Üniversitesi olduğunu ifade eden Odabaşı, oysa Bologna'dan çok daha önce Fas'taki coğrafyacı İdrisi'nin, İbn Rüşd'ün, İbn Haldun'un eğitim aldığı Karaviyyin Üniversitesinin dünyanın ilk üniversitesi olduğunu söyledi.

Tarihi çağların, Orta Doğu kavramının da Avrupa merkezci bir anlayışla benimsendiğine değinen Odabaşı, şunları anlattı:

"Fuat Sezgin Hoca, oryantalist değil ama oksidentalist anlayışın da uzağındadır. Fuat Hoca, Almanya'ya gittiğinde bilim tarihi alanının Avrupa merkezci yanlı olduğunu ve bu işin adının bütün insanlığın ortak bilimler tarihi olması gerektiğini söylüyor. Bu kavramsal bir tespitin ötesinde Fuat Sezgin’in zihniyet dünyasının temel kodlarıdır. Avrupa merkezcilikle mücadele etmeliyiz ama bunun yolunun ne olduğu konusunda problem yaşıyoruz. Fuat Hoca hem zihniyeti hem de fiiliyatıyla bunu nasıl yapmamız gerektiğini göstermiştir. Hoca, bütün insanlığın ortak mirasını, en azından 800 yıllık döneminin yapıcıları olmak şuuruyla biçimlendirilip, gelişmesinde etkin bir şekilde yer almamız gerektiğini vasiyet ediyor."