"Fuat Sezgin'in Almanya'daki kitaplarının hepsini getirmek en büyük vazifemiz"

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, İbn Haldun Üniversitesi'nin aylık yayın organı "Açık Medeniyet"e yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihine yaptığı katkıları hatırlatarak, "Hocamızın şu ana kadar bize sağladığı amaç şuydu, 'Müslümanlar, tarihteki gerçek yerlerini bilmeli ve içinde bulundukları aşağılık kompleksinden kurtulmalıdır.' Ben bu yazıyı ofisime astım. Hocamın hayatının özeti de bu zaten." dedi.

Aylık olarak yayınlanan Açık Medeniyet gazetesi Nisan sayısını "Bilim tarihinde putları kıran adam: Fuat Sezgin" kapağıyla okurla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi kapsamında gazete bu ay, İslam bilimleri tarihi alanında önemli eserler kaleme alan Prof. Dr. Fuat Sezgin ile bilim tarihine dair birçok önemli konuyu köşe yazılarına taşıdı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Açık Medeniyet Yayın Koordinatörü Muhammed Akaydın ile gerçekleştirdiği "Müslümanlar, tarihteki gerçek yerlerini bilmeli ve aşağılık kompleksinden kurtulmalı" başlıklı röportajında, İBTAV ile İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin kuruluş hikayesini, Sezgin'in bilinmeyen yönlerinin yanı sıra Frankfurt'ta el konulan kitaplarının Türkiye'ye getirilme sürecini anlatıyor.