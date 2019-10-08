Fuat Sezgin’in bilim çalışmaları sanat eserlerine konu oldu

İSTANBUL,(DHA) - Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan, hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan ‘Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi’ sanatseverlerle buluştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve MÜSİAD Sanat iş birliğiyle MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılan sergide üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hoca ve öğrencilerinin eserleri sergileniyor.

Hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan, bilimi ilgilendiren konulardan esinlenerek hazırlanan sergide, astronomiden tıpa optikten sinemaya, geçmişin bilim insanlarıyla günümüz teknolojileri bir araya getirildi.

MÜSİAD BAŞKANI KAAN: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılına özel olarak hazırlanan sergide konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD olarak son dönemde kültür ve sanat etkinliklerimizle MÜSİAD Sanat’ı da markalaştırarak bu anlamda ikinci sergimizi burada açtık. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile iş birliği halinde bunu yapıyoruz. Sanatseverleri bu sergimize bekliyoruz. Sergimiz bir ay boyunca sürecek. Devamında 8 Kasım itibariyle Mevlid-i Nebi sergimiz olacak. Bu anlamda hem yurt içi hem de yurt dışında bu tür sergileri tanıtıp genişleterek Türk kültürünün motifleriyle birlikte dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.