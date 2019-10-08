HABER

Fuat Sezgin’in bilim çalışmaları sanat eserlerine konu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Prof.

İSTANBUL,(DHA) - Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan, hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan ‘Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi’ sanatseverlerle buluştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve MÜSİAD Sanat iş birliğiyle MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılan sergide üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hoca ve öğrencilerinin eserleri sergileniyor.

Hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çini eserlerinden oluşan, bilimi ilgilendiren konulardan esinlenerek hazırlanan sergide, astronomiden tıpa optikten sinemaya, geçmişin bilim insanlarıyla günümüz teknolojileri bir araya getirildi.

MÜSİAD BAŞKANI KAAN: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılına özel olarak hazırlanan sergide konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD olarak son dönemde kültür ve sanat etkinliklerimizle MÜSİAD Sanat’ı da markalaştırarak bu anlamda ikinci sergimizi burada açtık. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile iş birliği halinde bunu yapıyoruz. Sanatseverleri bu sergimize bekliyoruz. Sergimiz bir ay boyunca sürecek. Devamında 8 Kasım itibariyle Mevlid-i Nebi sergimiz olacak. Bu anlamda hem yurt içi hem de yurt dışında bu tür sergileri tanıtıp genişleterek Türk kültürünün motifleriyle birlikte dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

SANATÇILAR BİLİMİN YÜCELİĞİNE ATIFTA BULUNDULAR

Fuat Sezgin’in bütün ömrü boyunca çok fazla çalışarak bugünkü dünyanın anlayacağı bir dilde bilimsel çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı ise, “Geçmişimizde böyle bir parlak mazi var. Bundan haberimiz olması lazım. Biz de Fuat Sezgin’in çalışmalarına atıflarda bulunarak kendi dallarımızda eserler ortaya koyabiliriz diye düşündük. Özellikle geleneksel Türk sanatları bölümü öğrencilerimiz ve hocalarımızın bilime, bilimin yüceliğine, geçmişte çeşitli bilim dallarında eserler üretmiş büyük ilim adamlarına atıflarda bulunan çalışmaları var. Tezhip, minyatür, halı-kilim-dokuma, çini dallarında arkadaşlarımız bilim tarihine atıflarda bulunan çalışmalar ortaya koydular.”

SERGİ 1 KASIM’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Hüsrev Subaşı, Davut Bektaş, Betül Bilgin, Ali Toy, Latife A. Özel, Ayşe S. Aşlamacı, Nihal Aracı, S. Hilal Arpacıoğlu, Melike Kazaz, Sümeyye Saruhan, Yusuf Alp, Şükran S. Bayansar, Sümeyye Bayırsokak, Sibel Ç. Boncukçu, Selva Nur Çiçek, Barış Dolan, Aynur Koç, Büşra C. Küçük, M. Ali Özçelik, Şeniz Peker, Nilgün Tanyaş, Selda Taşdelen, Emin Tiryak, Nurten Türkdoğan, Esra Yavuz’un eserlerinden oluşan sergi 1 Kasım’a kadar MÜSİAD Genel Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
İl Jandarma Komutanlığı havadan trafik denetimi gerçekleştirdiİl Jandarma Komutanlığı havadan trafik denetimi gerçekleştirdi
Tır devrildi: 1 yaralıTır devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.