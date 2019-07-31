Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim Merkezinde anlatılacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatılacağı Dijital Gösterim Merkezi yarın açılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritesi kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarını ve hayatını doğrudan halka anlatmak amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışının saat 12.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.

İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla bu yola ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritesi kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in rahmetle yad edildiği bildirilen açıklamada, İslam bilimlerinin gerçek tarihinin, dünya bilim tarihine katkısının ve etkisinin bugün Prof. Dr. Fuat Sezgin sayesinde yeniden keşfedildiği vurgulandı.