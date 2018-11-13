HABER

"Fuat Sezgin'in tek gayesi Müslümanların bilinçlenmesiydi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat: - "Fuat Sezgin, kendisine ilgi gösterilmesinden hoşlanmazdı. Tek gayesi ve derdi, Müslümanların bilinçlenmesi ve bir an önce tarihlerine sahip çıkıp geleceği yeniden inşa etmeleriydi"

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kendisine ilgi gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Tek gayesi ve derdi, Müslümanların bilinçlenmesi ve bir an önce tarihlerine sahip çıkıp geleceği yeniden inşa etmeleriydi." dedi.

"TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Fuat Sezgin'in İzinde" başlıklı etkinlik düzenlendi.

İstanbul Fuar Merkezi Kalamış Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat, geçtiğimiz aylarda vefat eden bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlattı.

Son döneminde Fuat Sezgin'e müze ve kütüphane çalışmalarında gönüllü olarak yardımcılık yapan Polat, Sezgin'in kendisini dinleyenlerden özellikle hakikatle karşılaşmayı göze alacak cesarete sahip olmalarını beklediğini söyledi.

Polat, Sezgin'in İslam bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmaların ne derece zor olduğunu 'mitoloji', 'realite' ve 'dahi' kavramlarını merkeze alarak sunduğunu dile getirerek, "Muhterem Hocam Fuat Sezgin'in ne birilerinin 'mitolojik' kahramanı olmaya ihtiyacı vardı ne de 'realite'den konu açan kişilerin gerçekliğine ihtiyacı vardı. O, bir milletin, gelecekte rüya gibi bir geçmişi yeniden yaşayacağına inanmış ve bu uğurda hayatını feda etmiş bir alimdi. Mitolojik bir kahraman olmayacak kadar realist ve bir realist olamayacak kadar rüyaya inanan bir dahiydi." ifadelerini kullandı.

Sezgin'in bilimler tarihi ile ilgili çalışmalarının değerinin fark edilmediğini savunan Polat, şöyle konuştu:

"Fuat Sezgin ile alakalı şimdiye kadar, onun şahsını anlatan, çalışmalarını kapsamlı şekilde ele alan, bilimler tarihine bakış açısını yansıtan iyi bir eser yazılamamıştır. İnsanlar için, 'Fuat Sezgin' ismi ne ifade ediyor? İnsanlar, Fuat Sezgin isminin ve ona ait çalışmaların ne gaye ile ve nasıl oluşturulduğu hakkında uzun yıllardır büyük bir boşluğa düşmüş gibiler. Ben en çok da bu mesele ilgili şaşkınım. En çok üzüldüğüm hadise ise hayatının hemen hemen her saniyesinde planlı programlı olan, saçından tırnağına; nezaket, sabır, azim, gayret, tefekküre gark olmuş bir büyük bilim tarihçisi hakkında neden derli toplu, sistematik, çözümleyici ve ufuk açıcı çalışmalar yapılmadı? Bunun yerine, plansız, programsız en kötüsü de rahmetli hocam Fuat Sezgin'in bilimler tarihi ile ilgili temel prensipleri ile uyuşmayan çalışmalar ortaya çıktı? Genel olarak bilimler tarihi ile ilgili, özel olarak da İslam Bilimler Tarihi ile ilgili Türkiye'de yazılan temel metinler incelendiğinde daha kolay anlaşılacaktır ki Fuat Sezgin'in eserleri maalesef gereken ilgi ve alakayı görmek bir yana, kendisine ve eserlerine adeta bir kota konulmuş durumdadır."

Polat, Türkiye'de Fuat Sezgin'le ilgili bilgilerin son derece yüzeysel olduğunu belirterek, "Fuat Sezgin, kendisine ilgi gösterilmesinden hoşlanmazdı. Tek gayesi ve derdi, Müslümanların bilinçlenmesi ve bir an önce tarihlerine sahip çıkıp geleceği yeniden inşa etmeleriydi." görüşünü dile getirdi.

Polat, konuşmasının ardından dinleyicilerden gelen soruları cevapladı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)
Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Sanchez, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret ettiFilipinler'in Ankara Büyükelçisi Sanchez, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

İlginizi Çekebilir

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.