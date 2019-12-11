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Fuayeden başlayan Kurtuluş Mücadelesi Ankara izleyicisiyle buluşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 11:15 | Son Güncelleme

Sivas Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan Samsun Kongresi'nden Sivas Kongresine kadarki süreci anlatan "1919:Şafak", seyircileri daha fuayede oyunun içine katan kurgusuyla dikkati çekiyor - Dikenli teller, siperler, işgal güçlerine ait propaganda malzemeleri ve işgal bayraklarının olduğu fuaye alanında başlayan oyun, Kurtuluş Mücadelesi'nin ardından Türk bayraklarıyla donanmış işgal simgeleri inmiş fuayede son buluyor - Yönetmen Volkan Ateş Gündüz: - "İzleyicilerimiz oyuna girip mücadelenin başlangıcını gördüklerinde daha sonra işgal altından kurtulma hissi, milli duyguları yaşama fırsatı buluyor"

EDA ÖZDENER - Devlet Tiyatrolarının (DT) Ankara Buluşmaları kapsamında, Sivas DT'nin sahneye koyduğu fuayeden başlayan kurgusuyla dikkati çeken "1919:Şafak" oyunu başkentlilerle buluşuyor.

DT'nin yerli yazarları desteklemek amacıyla bu yıl 6'ncı kez düzenlenlediği, yurt genelindeki DT sahnelerinde sergilenen yerli oyunları Ankara'da seyircilerle bir araya getirdiği, "Yerli Yazarlar Haftası" devam ediyor.

Sivas DT tarafından sahneye konulan Samsun Kongresi'nden Sivas Kongresi'ne kadarki süreci anlatan "1919:Şafak", seyircileri daha fuayede oyunun içine katan kurgusuyla dikkati çekiyor.

Dikenli teller, siperler, işgal güçlerine ait propaganda malzemeleri ve işgal bayraklarının olduğu fuaye alanında başlayan oyun, Kurtuluş Mücadelesi'nin ardından Türk bayraklarıyla donanmış, işgal simgeleri inmiş fuayede son buluyor.

İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde pazar gününe kadar izleyiciyle buluşacak oyuna gelenler, İstiklal Madalyası başta olmak üzere döneme ait madalyalar, silahlar, mataralar ve çakılardan oluşan bir koleksiyonu da görme imkanı buluyor.

- "Gerçeklerden ayrılmadan izlenebilir bir oyun hazırladık"

Oyunun yönetmeni ve yazarı Volkan Ateş Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'dan başlayan ve Sivas'a kadar uzanan kongreler dönemini anlatan bir oyun sahneye koyduklarını söyledi.

Yazar Asiye Demet Köse ile Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kongre heyeti üyelerinin çabalarını çok da didaktik olmayan bir tarzda kaleme aldıklarına işaret eden Gündüz, "1919:Şafak'ı gerçek bir oyun olarak kurguladık. Genelde bu tür çalışmalar tarih bilgisi verir, birazcık didaktik olur. Biz gerçeklerden ayrılmadan izlenebilir bir oyun hazırladık." dedi.

Gündüz, oyunun farklı dekoruna değinerek, izleyicilerin fuayeye girdiğinde kendisini işgale uğramış vatan topraklarında hissedeceğini, o dönemin ruhunu yaşayacağını ifade ederek, şunları belirtti:

"Oyuncularımızdan bazıları İngiliz askerleri olarak fuayede dolaşıyor olacaklar. O döneme ait savaş posterlerini ya da İtilaf Devletleri'nin kendilerini anlattıkları posterleri astık. Bir savaş ortamı oluşturduk. Dikenli teller, samanlar, girilmez yerler, cephaneler... Ayrıca oyunu izleyip, çok etkilendiğini söyleyen Sivaslı bir izleyicimiz kendi koleksiyonunu paylaşmak istedi. Bu döneme ait eşyalar, araçlar ve silahları seyircilerimiz onları da fuayede görebilecek."

Oyunun sonuda salondan ayrılan izleyicilerin fuayede Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarıyla karşılaşacağını, işgal güçlerine ait tüm simgelerin tarih sahnesinden silindiği gibi fuayeden de silineceğini kaydeden Gündüz, "İzleyicilerimiz oyuna girip mücadelenin başlangıcını gördüklerinde daha sonra işgal altından kurtulma hissi, milli duyguları yaşama fırsatı buluyor." diye konuştu.

Gündüz, 29 Ekim'de Sivas'ta prömiyer yapan "1919:Şafak"ı Ankara'ya getirmeden önce Malatya, Elazığ ve Kayseri'ye turne yaptıklarını belirterek, "İzleyicilerden tam not aldık. Oyunumuza büyük bir ilgi var. Ankaralıları da oyunumuza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
1919:Şafak Sivas DT Yerli Yazarlar Haftası

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