Fuel oil yüklü tanker devrildi, tonlarca yakıt yola döküldü

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, fuel oil yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. Tankerdeki tonlarca fuel oil yola dökülürken, sürücü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Osmaniye karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye yönünde hareket halindeki Salim Basyam yönetimindeki 27 VP 787 plakalı fuel oil yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi. Tankerdeki tonlarca fuel oil yola dökülürken tanker sürücüsü Basyam yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Salim Basyam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda, olası kazaya karşı güvenlik önlemi aldı. Yolda ulaşıma tek şeritte verilirken, karayolları ekipleri fuel oil dökülen yolda kumlama çalışması yaptı. Tankerin kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

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