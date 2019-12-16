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Fuhşa zorlanan kadınlara telefon dinlemesine karşı 'yılbaşı pastası' diyorlarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 10:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, fuhuş operasyonunda 12 kişi, gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 10 kadın da kurtarıldı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, fuhuş operasyonunda 12 kişi, gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 10 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin, fuhşa zorladıkları kadınları 'noel anne' kılığında müşterilere gönderme hazırlığı yaptığı belirlendi. Telefon dinlemesine karşı da kadınlardan 'yılbaşı pastası' diye bahsedildiği ortaya çıktı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen A.K., B.P., N.P., A.K., M.V., C.Ç., İ.A., A.E., A.K., Y.S., B.K. ve C.A. gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın ise kurtarıldı. Evlerde yapılan aramalarda 15 bin lira, 5 bin euro ve 5 bin 500 dolar ele geçirildi.
Polis, çetenin yaklaşan yılbaşı dolayısıyla fuhşa zorladıkları kadınları müşterilere 'noel anne' kılığında gönderme hazırlığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin yakalanmamak için kadınları elektrikli bisikletle müşterilerin yanına götürdüğü, telefon dinlemesine karşı da kadınlardan 'yılbaşı pastası' diye bahsettiği ortaya çıktı. İfade işlemleri tamamlanan 19 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Fuhşa zorlanan 10 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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