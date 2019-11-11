Fuhşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi (2)

TUTUKLANDILAR\n\u0130zmit'te, yabanc\u0131 uyruklu kad\u0131n\u0131n pasaportuna el koyarak, fuh\u015fa zorlad\u0131klar\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan C.T. ve C.Y., sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Ek foto\u011fraf\/\/Esenyurt'ta bo\u015f arazide erkek cesedi bulunduDiyarbak\u0131r\u2019da Gelece\u011fe Nefes Ol kampanyas\u0131 ile 300 bin fidan toprakla bulu\u015ftu
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