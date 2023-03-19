Fuhşun kapısını bu şifreyle açıyorlarmış! 'Alo Masaj' operasyonunda çok sayıda gözaltı

Fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonları takibe alındı, 3 aylık çalışmanın ardından 'Alo Masaj' operasyonun düğmesine basıldı. Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından lüks plazalarda bazı özel güvenlik görevlilerinin masaj salonlarına bilgi verdiği de ortaya çıktı. İşte operasyondan tüm ayrıntılar...

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte lüks plazalarda masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Takibe alınan masaj salonlarına 3 aylık çalışmanın ardından eş zamanlı ‘Alo Masaj’ operasyonu düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyonda aralarında kadınların da olduğu M.E., E.Ö., V.B., B.Y., B.A., Z.B., ve M.V., gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, tabanca, cep telefonları ve bilgisayarlara el konuldu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BİLGİLENDİRİYORMUŞ

Yapılan araştırmada şüphelilerin fuhşu gizlemek için ‘özel terapi’ ifadesini kullandığı ve plazaların bazı özel güvenlik görevlilerinin masaj salonlarına bilgi verdiği de tespit edildi.

Masaj salonları mühürlenerek kapatılırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

