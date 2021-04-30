Fuhuş ağı kurmuştu! Hapisten ilk fotoğraf

ABD’de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’den haber var.

Epstein’e kızları bulduğu iddia edilen ve hakkındaki suçlamalar sonrası tutuklanan Maxwell’in cezaevinden ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yaz aylarından bu yana hapiste olan 59 yaşındaki Maxwell’in, paylaşılan fotoğrafta yüzündeki morluk dikkat çekti.

Guardian’ın haberine göre Maxwell’in yüzündeki morluğun sebebi oldukça ilginç. Epstein gibi intihar etmemesi için sıkı bir denetim altında tutulan Maxwell, gardiyanlar tarafından hücresine ışık tutularak her 15 dakikada bir kontrol ediliyor.

Maxwell’in bu ışıktan korunmak için gözlerini havlu veya çorapla kapatmaya çalıştığı ve morluğun da bu şekilde olduğu öne sürüldü.

KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

Maxwell’in avukatları ise cezaevleri şartlarına itiraz etti. Avukatlar, ‘Epstein etkisi’ nedeniyle Maxwell’e farklı muamele gösterildiğini ve şartlarının zorlaştırıldığını savundu. Son olarak salı günü hakim karşısına çıkan Maxwell’in, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilmişti.

Maxwell, bir sonraki duruşmanın görüleceği temmuz ayına kadar hapiste kalmaya devam edecek.



