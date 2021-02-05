HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı

Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı

05.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı

Mersin’in Gülnar ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 7 kadın kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan projeli dosya kapsamında 5 aylık takip sonucunda Gülnar ilçesinde ’fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek’ suçunu işledikleri değerlendirilen suç örgütünün Konya-Karaman ve Eskişehir bağlantılı oldukları tespit edildi.Jandarma ekipleri fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçunu işleyen 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Mersin’in Gülnar ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 7 kadın kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan projeli dosya kapsamında 5 aylık takip sonucunda Gülnar ilçesinde ’fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek’ suçunu işledikleri değerlendirilen suç örgütünün Konya-Karaman ve Eskişehir bağlantılı oldukları tespit edildi.
Jandarma ekipleri fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçunu işleyen 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çete mağduru 7 kadın kurtarıldı. Örgütlü olarak suç işledikleri belirlenen Ç.B, B.T, İ.E.T, A.T, M.İ. ve B.A.D adlı şüpheliler gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Fuhuş çetesi çökertildi, 7 kadın kurtarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Hande Fırat: Çocuklarımız terörist değildirHande Fırat: Çocuklarımız terörist değildir
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'a istenen ceza belli oldu

Yıldız için istenen ceza belli oldu

Selahattin Demirtaş hakkında istenen ceza belli oldu

Demirtaş'a istenen ceza belli oldu

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Hande Fırat'tan dikkat çeken ifadeler: Çocuklarımız terörist değildir

Hande Fırat: Çocuklarımız terörist değildir

Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası

Evlilik dışı olan bebeğini, eşine çöpe at

Konya'da 2'si koronavirüs toplam 35 kayıp aşı için soruşturma başlatıldı

Hastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.