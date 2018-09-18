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Fuhuş çetesi, kadınları piknik yaparak izlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

ADANA'da, operasyon sonucu yakalanan fuhuş çetesinin liderliğini yapan şüphelilerin, yol kenarlarında piknik yaptırdıkları kadınları izlediği ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, operasyon sonucu yakalanan fuhuş çetesinin liderliğini yapan şüphelilerin, yol kenarlarında piknik yaptırdıkları kadınları izlediği ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesinde, gece yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara operasyon düzenledi. 2 ay boyunca, teknik ve fiziki takip yapan polisler, operayon için harekete geçti. ÇETE LİDERLERİ PİKNİK YAPMIŞ Ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri şafak baskını ile yakaladı. Fuhuş çetesinin liderliğini 'Faça kral' lakaplı Mehmet Y. (35), ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.'nin (28) yaptığı belirlendi. Mehmet Y.'nin yol kenarında müşteri bekleyen kadınları piknik yaparak uzaktan izlediği ortaya çıktı. 12 kadına fuhuş yaptıran çetenin ayrıca yeni kadınlar da bulduğu öğrenildi. Mehmet Y.'nin çete adına çalışmayan kadınlara, 'Burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz' diyerek tehdit ettiğini anlaşıldı. Ayrıca Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B.(17), S.H. (16), Ş.T.'nin (17) fuhuştan sonra kadınları takip ederek, müşterilerin parayı verip vermediğini de takip ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, yurttan ayrılan kızları da tuzaklarına düşürdüğü, kalacak yeri ve parası olmayan Merve D.'ye fuhuş yaptırdıkları anlaşıldı. ŞİFRELİ KONUŞMALAR Çete üyelerinin yakalanmamak için telefonda şifreli konuştukları da belirlendi. Şüphelilerden bazılarının yol kenarında gözcülük yaptığı, polis ekipleri görünce kadınları arayarak, 'Emmiler geliyor' dediği, ayrıca müşterilere 'ekmek' dedikleri saptandı. Yakalanan 14 şüpheli emniyette sorguya alındı.

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