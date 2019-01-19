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Fuhuş çetesi yakalanmamak için gözcü tutmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

ADANA'da polis ekiplerinin masaj salonlarına yaptığı operasyonda, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 28'i kadın 44 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fuhuş çetesi yakalanmamak için gözcü tutmuş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekiplerinin masaj salonlarına yaptığı operasyonda, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 28'i kadın 44 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, polis baskınını önceden öğrenmek için masaj solanlarını çevresinde günlük yevmiye ile gözcü tuttukları ortaya çıktı.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden' kişilere yönelik 16 Ocak günü şafak operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda kişiyi 28'i kadın 44 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kent genelinde faaliyet gösteren 9 masaj salonunda fuhuş yaptığını saptayan ekipler, 100'e şakın kişinin ifadesine başvurdu.
YAKALANMAMAK İÇİN GÖZCÜ TUTUMUŞLAR
Ekipler ayrıca, fuhuş yaptıran şüphelilerin masaj salonun çevresine polis baskınlarını önceden görmek için, günlük 100-150 liraya gözcü tuttukları ortaya çıktı. 24 saat boyunca belirli noktalarda bekleyen gözcülerin ise, polis baskınlarını haber verecekleri öğrenildi. Emnietteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 6'sı emniyetten serbest bırakıldı.
19'u kadın 38 şüpheli ise, mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Fuhuş çetesi yakalanmamak için gözcü tutmuşFuhuş çetesi yakalanmamak için gözcü tutmuşFuhuş çetesi yakalanmamak için gözcü tutmuş

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