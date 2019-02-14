Fuhuş çetesinden kurtarılan 22 yabancı uyruklu kadın, ülkelerine geri gönderilecek

Yurt dışından getirilerek zorla fuhuş yaptırılan ve düzenlenen operasyon sonucunda kurtarılan 22 yabancı uyruklu kadın ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İstanbul’da Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda çete tarafından zorla fuhuşa sevk edilen 22 yabancı uyruklu kadın kurtarılarak ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Çete üyelerinin sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi ilanlarıyla yabancı uyrukları kadınları tuzaklarına düşürerek Türkiye’ye getirip pasaportlarına el koyduktan sonra zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde çökertilen çete tarafından zorla fuhuşa zorlanan Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Uganda uyruklu 22 kadın emniyette tamamlanan işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.



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