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Fuhuş çetesine dev operasyon

27.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un farklı ilçelerinde, Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ile yer temin ettikleri iddia edilen 24 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Fuhuş çetesine dev operasyon

İstanbul’un farklı ilçelerinde, Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ile yer temin ettikleri iddia edilen 24 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Operasyonlarda 26 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, iş vaadiyle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 22 Mart’ta Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa’da belirlenen 60 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
26 mağdur kadın kurtarıldı
Düzenlenen baskın neticesinde fuhuşa aracılık yapan ve yer temin eden 24 şüpheli şahıs yakalanırken, zorla çalıştırılan 26 mağdur kadın kurtarıldı. 10 şüpheli müşterinin de yakalanmasıyla beraber toplam 60 kişi yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Ahlak Kumar Büro Amirliği’nin yaptığı ev ve otel aramalarında, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet cep telefonu, 24 sim kart, çalışan mağdurların isimleri ile para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri ve fuhuş parası olarak değerlendirilen toplam 16 bin 675 TL ele geçirildi.
21 şahıs tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından25 Mart tarihinde Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda kurtarılan 23 yabancı uyruklu kadın ise İstanbul İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Operasyon anı kameralara yansıdı
Öte yandan, Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyon saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin yaptığı ev aramaları görüldü.

Fuhuş çetesine dev operasyon

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