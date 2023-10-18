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Fuhuş çetesine operasyon: 12 şüpheli yakalandı, 9 kadın kurtarıldı! İnternet üzerinden...

18.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da, para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 12 kişilik çete, polisin 3 ay süren takibi sonucu çökertildi. Düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan 9 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve internet üzerinden kadın pazarladıkları, isteyen müşterilere otellere veya evlere kadın gönderdikleri tespit edildi. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş çetesine operasyon: 12 şüpheli yakalandı, 9 kadın kurtarıldı! İnternet üzerinden...

İstanbul’da para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Gerekli hazırlıkların ardından İstanbul’da Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli, Kartepe ve Darıca’da önceden belirlenen 12 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda fuhuş çetesinin yönetici kadrosunda yer alan biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

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CEP TELEFONLARI VE İNTERNET ÜZERİNDEN KADIN PAZARLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları Ahlak Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve internet üzerinden kadın pazarladıkları, isteyen müşterilere otellere veya evlere kadın gönderdikleri tespit edildi. Fuhuş çetesiyle birlikte ele geçirilen 13 cep telefonu ile bir hafıza kartıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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İstanbul fuhuş

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