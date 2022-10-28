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  4. Fuhuş çetesine operasyon! Aralarında üniversite öğrencileri de var: Çok sayıda mağdur kurtarıldı

Fuhuş çetesine operasyon! Aralarında üniversite öğrencileri de var: Çok sayıda mağdur kurtarıldı

28.10.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da üniversite öğrencilerini fuhşa sürükleyen çete çökertildi. Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarda 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu fuhşa sürüklenen 7 mağdur kurtarıldı.

Fuhuş çetesine operasyon! Aralarında üniversite öğrencileri de var: Çok sayıda mağdur kurtarıldı

Muğla'da polis ekipleri tarafından fuhşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti suçu ile ilgili gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti suçu ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen dosyada 4 ay boyunca toplamda 7 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulandı.

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7 MAĞDUR KURTARILDI

26 Ekim Çarşamba günü operasyon için düğmeye basan ekipler, Fethiye merkezli şüpheli şahısların yakalanması için kaldıkları ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. 3 adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla yapılan baskında; 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 mağdur da kurtarıldı.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 3 şahıstan V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.M. ve D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Muğla fuhuş

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