Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmiş

Ankara'da fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları ve Ankara'ya getirdikleri kadınları zorla çalıştırdıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası harekete geçen polis, 25 ekiple 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslerde 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zorla fuhuş yaptırılan 4 Özbekistan, 6 Kırgızistan, 3 Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 yabancı uyruklu mağdur kadını da kurtardı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flaş bellek, 1 tablet bilgisayar, 10 bin 995 lira, PTT aracılığıyla yurt dışına gönderilen para dekontları ve çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.