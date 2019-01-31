Fuhuş çetesinin 4 milyon 800 bin liralık mal varlığına el konuldu

Adana’da masaj salonlarında müşterilerine fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 8 iş yeri sahibinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lirasına, 1 rezidans, 4 ev, 1 araba ve 1 dükkana el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ’fuhşa teşvik, fuhşu kolaylaştırma, fuhuş için aracılık ve yer temin etme’ suçlarından yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 16 Ocak günü şafak vakti 55 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen şok baskında aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 şahıs gözaltına alındı.

Masaj salonları faaliyetten men edilerek 90 gün boyunca kapatıldı. Zanlılardan 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 20’si kadın 38 şüphelide adliyeye sevk edildi. Mahkemede 28 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken 5 zanlıya da ev hapsi cezası verildi. Mahkeme kararına savcılık itiraz ederken polis, şüpheliler arasındaki sauna sahibi E.Y., M.A., Y.Y., İ.U., S.T., N.C., Z.A.A. ve İ.Ç.’nin fuhuştan kazandığı parayı S.T.’nin çantacı dükkanından hayali fatura keserek akladığını tespit etti.

Ahlak polisi, mahkeme kararıyla 8 kişinin mal varlığına Türk Ceza Kanunu 282. Maddesi ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’dan el koydu. Polis mahkeme kararıyla 1 milyon 800 bin lira nakit para, 3 milyon bin lira değerindeki 1 lüks araba, 1 iş yeri, rezidans daire ile 4 eve el koydu.

Türkiye’de bir ilk olan tedbir kararının mahkeme sonucuna kadar süreceği öğrenildi.

Öte yandan sauna salonun da fuhuş yaptığı ileri sürülen Kazakistanlı Aktorta Shotbayeva (24) sınır dışı edildi.