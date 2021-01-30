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Fuhuş çetesinin eline düşen kayıp genç kızı Bursa polisi budu

30.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Konya’da kayıp genç kızını sosyal medyada kayıp ilanıyla arayan baba hayatının şokunu yaşadı.

Konya’da kayıp genç kızını sosyal medyada kayıp ilanıyla arayan baba hayatının şokunu yaşadı. Kayıp genç sonra Suriyeli bir fuhuş çetesi tarafından kaçırıldı. Fuhuşa sürüklenen genç kızın babasından 7 bin dolar istenince acılı baba ikinci şokunu yaşadı. Sonrasında acılı babanın tekrar çalan telefonu sonrası kızın Bursa’da gelip kızını al demelerinin ardından baba Bursa’nın yolunu tuttu. Bursa Polisiyle birlikte hareket eden baba kızına kavuşurken, 1’i kadın 4 şüpheli Bursa polisi tarafından yakayı ele verdi.
Olay, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Konya ilinde meydana geldi. Konya’da kuyumculuk işi ile uğraşan 47 yaşındaki A.A.H. isimli baba evden çıkarak kaybolan genç kızını bulmak için Konya İl Emniyet Müdürlüğünün yolunu tuttu. Genç kız polis ekipleri tarafından aranırken, daha çabuk bulunması için baba sosyal medyada hesaplarından kızının fotoğraflı kayıp paylaşımında bulundu.
İddiaya göre sosyal medyadaki babasının paylaşımını gören 21 yaşındaki S.B.A. ise babasını arayarak, ’’ Baba beni merak etme ben iyiyim. Ben Irak’lı biriyle evlendim ve mutluyum’’ dedikten sonra telefonu kapattığı öğrenildi. Konuşmanın ardından acılı baba kızına tekrardan ulaşmaya çalışsa da ulaşamadı.

’’7 Bin dolar verirsen kızını al ’’
Aradan geçen bir iki gün sonra babanın telefonu tekrardan çaldı. Bu sefer telefonda 35 yaşındaki Suriyeli S.K. vardı. S.K. telefonda, ’’Kızın bizde İstanbul’da Esenyurt ilçesindeyiz gel al’’ dedi. Durum üzerine baba A.A.H. harekete geçti. Sonrasında tekrar telefonu çalan babaya, ’’Kızını almak için 7 bin dolar ver. Kızın Bursa’da Kestel ilçesinde gel al’’ dedikleri öğrenildi.
Yaşanan olay üzerine acılı baba Bursa’ya doğru yola çıktı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile bağlantısı kurulan baba Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile koordineli, şüpheliler ile tekrardan telefon bağlantısı kurdu. İstedikleri 7 bin doları vermeyi kabul eden şüphelilerden adres istedi. Şüpheliler merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir yerden konum atması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheliler daha sonra polisinde işin içinde olduğunu anlayınca kaçmaya başladı. Ekipler tarafından tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil Gençosman Kavşağında durdurularak içerisinde bulunan 2 şüpheli ters kelepçe yapılarak yakalandı.

Fuhuş yaptırdıkları eve yapılan baskın sonucu genç kız kurtarıldı
Şüphelilerin kızın Yalova’da olduğunu ifadelerinde belirtmelerinin ardından tekrardan harekete geçen polis ekipleri Irak’lı ve 31 yaşındaki kadın şüpheli H.E.Z.’nin bulunduğu ikamete baskın düzenledi. Burada buldukları kayıp genç kızı babasına teslim etmelerinin ardından gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheli İ.B., A.C., H.E.Z. ve S.K. adliyeye sevk edildi.

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