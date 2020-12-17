"Fuhuş evleri" benzetmesine soruşturma başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, Sofuoğlu’nun Akit TV’de üniversiteler için sarf ettiği sözlerinden dolayı izleme raporu hazırlanarak konunun Üst Kurul gündemine getirilmesi için RTÜK Başkanlığı'na başvurdu. Taşçı, başvuru dilekçesinde, "Konuşmacı, Cumhurbaşkanı'nın arkasına sığınıp üniversitelere 'fuhuş evleri' diyerek öğrenci evlerinde zor şartlarda üniversite eğitimi almaya çalışan öğrencilere ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur" ifadelerini kullandı. Taşçı, diğer katılımcılarla birlikte yaptığı uyarılara rağmen hakaretlerine devam eden Sofuoğlu'na sunucunun tekrar bir müdahalede bulunulmamasının, üstü örtülü bir destek olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Taşçı, dilekçesinde Akit Tv'nin yayın etik ilkelerini hiçe saydığını ve Sofuoğlu'nun söylemlerine zemin hazırladığına da işaret etti.

AKP'den kınama

Sofuoğlu'nun açıklamasına AKP'den de tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz" dedi. Çelik sözlerini, "Üniversitelerimizdeki gençlerimize, onları büyük bir fedakarlıkla geleceğe hazırlayan anne babalarına, tüm üniversite hocalarımıza ve çalışanlarına içtenlikte sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz" şeklinde sürdürdü.

Ne olmuştu?

AKİT TV'de 15 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan ve sunuculuğunu Sabri Balaban’ın yaptığı 'Derin Kutu' isimli programa konuk olarak katılan Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Z Kuşağı'nı 'hedonist' (hazcı) olmakla suçlayarak "…Temelde hedonizm var başka bir şey yok. Ben 27 senedir üniversitede çalışıyorum, son 1-2 senedir derslerin bu denli boş olduğunu görmedim. …Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Sunucunun “Hocam yapmayın, biraz ağır oldu” söylemine rağmen sözlerine devam eden Sofuoğlu “Gördüğüm var istisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz?" şeklinde konuşmuştu.

DW,DHA,ANKA/BÜ,HS

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