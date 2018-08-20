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Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’de internetten fuhuş için anlaştığı şahıslarla buluştuğu adreste elektro şokla tehdit edip gasp ettiği iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen 19 yaşındaki suç makinesi tutuklandı.

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde internetten fuhuş için anlaştığı şahısları elektro şokla tehdit edip gasp eden D.Y. (19) adlı kadın, İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Şube ekiplerince yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alınan D.Y.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının da olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen D.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli fuhuş

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