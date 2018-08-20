Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde internetten fuhuş için anlaştığı şahısları elektro şokla tehdit edip gasp eden D.Y. (19) adlı kadın, İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Şube ekiplerince yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette ifadesi alınan D.Y.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının da olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen D.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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