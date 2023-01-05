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Fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı: Komşu kadınlar saç saça baş başa kavga etti!

05.01.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta iki komşu arasındaki kavga mahalleye taştı. Kadınlardan birinin diğerini, 'fuhuş yapıyor' iddiasıyla suçlaması ortalığı karıştırdı. Daha önce de sık sık tartışma yaşayan kadınlar, bu kez binanın önünde karşı karşıya geldi. İki kadının saç saça kavgasını mahalleli ayırdı.

Fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı: Komşu kadınlar saç saça baş başa kavga etti!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kadın arasında saç saça kavga çıktı. İddiaya göre komşu oldukları öğrenilen kadınların kavgasını mahalleliler ayırmaya çalıştı. İşte haberin detayları...

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SAÇ SAÇA KAVGA ETTİLER

Show Ana Haber'de yer alan bir habere göre, olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bir binada meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadının evine sık sık gelip giden şahıslar, binada yaşayan başka bir kadın tarafından tepkiyle karşılandı. Öncesinde de aralarında tartışma bulunan iki kadın bu kez binanın önünde karşı karşıya geldi.

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Komşu kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça kavga uzun uğraşlar sonucu biterken iki kadın da birbirlerini suçladı.

FUHUŞ İDDİASI

Olayla ilgili konuşan üst kattaki komşu, yabancı uyruklu kadının evine farklı farklı misafirler geldiğini söyleyerek evde fuhuş yapıldığı iddiasında bulundu.

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Yabancı uyruklu kadın ise iddiaları redderek, "Yalan söylüyolar. Usta çağırıyorum, 'erkeklerle geziyorsun' diyorlar." dedi.

Öte yandan son kavganın ardından yabancı uyruklu kadının evinden ayrıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt fuhuş

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