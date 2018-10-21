Fuhuş iddiasıyla yakalandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de otostop çekerek durdurduğu araç sürücüleri ile para karşılığında fuhuş yaptığı iddia edilen İ.A. adlı kadın, gözaltına alındı.
Turgutreis Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bir kadının fuhuş yapmak amacı ile otostop çektiği bilgisini alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği aracı takibe aldı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yakınına park edilen araca baskın yapan ekipler, İ.A. ile sürücü M.Ş.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.A. da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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