HABER

Fuhuş iddiasıyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

MERSİN'de otostop çekerek durdurduğu araç sürücüleri ile para karşılığında fuhuş yaptığı iddia edilen İ.A.

Fuhuş iddiasıyla yakalandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de otostop çekerek durdurduğu araç sürücüleri ile para karşılığında fuhuş yaptığı iddia edilen İ.A. adlı kadın, gözaltına alındı.
Turgutreis Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bir kadının fuhuş yapmak amacı ile otostop çektiği bilgisini alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği aracı takibe aldı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yakınına park edilen araca baskın yapan ekipler, İ.A. ile sürücü M.Ş.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.A. da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum''Gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum'
Suriyeli anne- oğul 7 yıldır kayıpSuriyeli anne- oğul 7 yıldır kayıp
Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı olduKazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

Servetini kaybedince kanser hastası annesinin evini yaktı

Servetini kaybedince kanser hastası annesinin evini yaktı

Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basınca...

9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

Bozuk paranın turşusunu kurdu

Bozuk paranın turşusunu kurdu

Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.