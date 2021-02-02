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  4. Fuhuş operasyonunda 2 ev mühürlendi, 4 kişi sınır dışı edildi

Fuhuş operasyonunda 2 ev mühürlendi, 4 kişi sınır dışı edildi

02.02.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Fuhuş operasyonunda 2 ev mühürlendi, 4 kişi sınır dışı edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin iki ayrı adrese düzenlediği fuhuş operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından fuhuş yaptığı belirlenen 4 kadın sınır dışı edildi. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziler ve Atatürk Mahallesi'ndeki iki ayrı evde fuhuş yapıldığını belirledi. Söz konusu iki eve, dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.Ö.(42) ile yabancı uyruklu I.M.(38), N.M.(34), M.A.(29) ve K.D.(32) gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen her iki evde 30 gün süreyle mühürlendi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Gözaltına alınan N.Ö. hakkında 'fuhşa aracılık ve yer temini etmekten', yabancı uyruklu 4 kadının ise ifadelerine başvuruldu. N.Ö.'nün polisteki işlemleri sürerken, diğer 4 şüpheli kadın ise polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. (DHA)

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