HABER

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırmacı Mahallesi'ndeki bir sitede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evi takibe alan polis, fuhuş yapıldığını tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı iddia edilen A.Ü. ile fuhuşa aracılık ve ev temin ettiği öne sürülen F.I. (35), S.A. (30) ve Y.E.E. (23) gözaltına alındı. T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) de bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan T.Ç.T., V.S. ve A.Ü. serbest bırakıldı. S.A. ve F.İ. isimli kadınlar ile Y.E.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyedeFuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyedeFuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş (2)Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş (2)
Muş’ta teröre lanet yürüyüşüMuş’ta teröre lanet yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.