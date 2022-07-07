Fuhuş operasyonunda akılalmaz detaylar! Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak büro Amirliği ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, akılalmaz detaylar da ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet görevlilerince kent genelinde suç oranlarının artması üzerine yapılan araştırmalarda, piyasada menfaat karşılığı fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde temin eden eskort kadınların sosyal medya ve Whatsapp üzerinden müşterileriyle iletişime geçtikleri belirlendi.

GECELİK ÜCRET 10 BİN LİRA

Kadınların, müşterilerine numaralarını vererek diğer kadın arkadaşlarına söyleyip para karşılığında rezidans, otel veya müşterilerin evinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4-5 bin TL, gecelik ücretlerinin ise 8-10 bin TL olduğu tespit edildi.

KATALOGDAN SEÇMİŞLER

Fuhuş yapan kadınların birbirlerine müşteri yönlendirdikleri, Whatsapp üzerinden "katalog" diye tabir edilen resimleri müşterilere gönderdiği ve o şekilde seçildikleri ortaya çıktı.

MÜŞTERİLERE LAKAP TAKMIŞLAR

Öte yandan kadınların zengin müşterilere "Koli, Kahve ve Koo", zengin ama "keko" müşterilere "Laço" ve zengin iş adamlarına "toptancı" dediği, cinsel ilişki ücreti olarak tabir ettikleri paraya ise ’elbise ve temizlik ücreti’ dediği öğrenildi.

"VIP" VE "KAPORACI KIZLAR"

Zengin erkek müşterilere gönderdikleri, müşterilerin katalogdan beğendiği, piyasada ’VİP’ veya "Kaporacı Kızlar" olarak tabir edilen kadınlarla doğrudan ve üçüncü kişiler aracılığıyla irtibata geçtikleri tespit edildi.

KADINLARA "MİNNOŞ" DİYE HİTAP EDİLMİŞ

Ücret konusunda anlaştıkları erkeklerle Kayseri’de veya Nevşehir’de, alkollü ve kurumsal eğlence mekanlarda buluşup önce eğlendikleri daha sonra ’Minnoş’ diye hitap edilen kadınların lüks ve pahalı otellerde cinsel birliktelik yaşadıkları ve haksız ekonomik kazanç elde ettikleri belirlendi.

BAŞKA TAKSİLERE BİNMEMİŞLER

Ayrıca bu kadınların 3 farklı taksici ile anlaşmalı oldukları ve başka taksici kullanmadıkları öğrenilirken, belirtilen suçlarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda 3 ay süre ile teknik ve fiziki takipler sonucunda ekiplerce eş zamanlı planlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA SANATÇI, HEMŞİRE VE MASÖRLER DE VAR...

Aralarında sanatçı, güzellik uzmanı, hemşire, masör gibi farklı sektörlerde çalışan, Kayseri, Antalya, İzmir, Nevşehir, Aksaray'da yaşayan 49 mağdur kadının, 182 farklı erkek müşteri ile fuhuş yapmasına aracılık ettikleri ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra fuhuş yer ve imkan sağladıkları, kadınların çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8’i erkek olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (İHA)

