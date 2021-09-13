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Fuhuş operasyonunda dikkat çeken 'borç listesi' detayı

13.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta düzenlenen drone destekli fuhuş operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Bir masaj salonunda yapılan aramada müşterilerin borç listesi ortaya çıktı.

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken 'borç listesi' detayı

Suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G (41), G.A (37), S.G (46) ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünlere el koydu.

Ekipler tarafından bir masaj salonunda yapılan aramalarda dikkat çeken bir görüntü de cinsel materyaller ve müşterilerin borç defteri çıktı. Borç defterinde müşterilerin 200 lira, 300 lira gibi rakamların yazılı borçları olduğu görüldü.

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Olayla ilgili masaj salonu kapatılırken, şantaja uğrayanların olup olmadığı ise araştırılıyor.

Eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8'i kadın 29 kişi gözaltına alırdı. Kadınların 2’sinin şüpheli 6’sının da mağdur olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

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Kahramanmaraş
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